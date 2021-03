Trauerfeier für getöteten neun Jahre alten Jungen

Fünf Tage, nachdem ein neun Jahre alter Junge in Kleinsendelbach im Landkreis Forchheim tot aufgefunden wurde, haben Bürger in der Nachbargemeinde Eckental im Landkreis Erlangen-Höchstadt eine Trauerfeier abgehalten. Nach Angaben der Polizei haben rund 70 Personen, unter Einhaltung der Maskenpflicht und vorgeschriebenen Abstände, am Donnerstagabend vor dem Eckentaler Rathaus Blumen niedergelegt und Kerzen entzündet.

Spendenaufruf für Mutter und Schwester im Internet gestartet

Im Internet starteten Freunde der Familie unterdessen einen Spendenaufruf. Eigenen Angaben zufolge wollen die Initiatoren dafür sorgen, dass sich die Mutter des getöteten Jungen sowie die 13 Jahre alte Schwester auf die Trauerarbeit konzentrieren können, ohne sich finanzielle Sorgen machen zu müssen. Bis Freitagnachmittag waren auf dem Spendenkonto rund 28.000 Euro zusammengekommen.

Junge kam durch Gewalteinwirkung ums Leben

Der Junge war nach Angaben der Polizei ums Leben gekommen, als er bei seinem von der Familie getrennt lebenden Vater zu Besuch war. Eine Obduktion des Leichnams habe ergeben, dass der Junge durch Gewalteinwirkung starb. Der Vater wurde festgenommen, er steht unter Mordverdacht.

Vater trat Mutter mit Messer entgegen

Die Mutter des getöteten Jungen hatte die Polizei alarmiert, nachdem ihr der Vater die Tür mit einem Messer in der Hand geöffnet haben soll. Polizisten hatten daraufhin nur wenige Minuten nach Absetzen des Notrufes den leblosen Körper des Jungen im Obergeschoss des Hauses gefunden.