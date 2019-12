Trauerfeier für getöteten Feuerwehrmann in dessen Heimatstadt

Rund 70 Feuerwehrleute haben am Abend in Neusäß ihres Kollegen gedacht, der am Freitag in der Augsburger Innenstadt bei einer Prügelattacke ums Leben kam. An der stillen Trauerfeier in der Heimatstadt des 49-Jährigen im Landkreis Augsburg nahmen auch Feuerwehren aus den umliegenden Ortsteilen teil. Nach einer kurzen Trauerrede wurden an der Feuerwehrwache in der Ortliebstraße Kerzen niedergelegt und Gebete gesprochen.

Die Deutsche Feuerwehr-Gewerkschaft hatte nach dem gewaltsamen Tod des Feuerwehrmanns dazu aufgerufen, heute vor allen Feuerwehr- und Rettungswachen Kerzen anzuzünden. Damit wollte sie den Familien und Hinterbliebenen sowie allen Kolleginnen und Kollegen der Berufsfeuerwehr Augsburg ihr Beileid aussprechen. Der getötete 49-Jährige aus Neusäß war ein Mitarbeiter der Augsburger Berufsfeuerwehr.

Augsburger Oberbürgermeister dankt der Polizei

Augsburgs Oberbürgermeister Kurt Gribl (CSU) äußerte sich am Montag ein weiteres Mal bedrückt über die tödliche Tat. Er habe bereits am Samstag die Kameraden des getöteten Berufsfeuerwehrmannes auf der Wache besucht und sein Beileid ausgedrückt. Die Stadtgesellschaft sei ebenfalls tief getroffen, die Tat wühle die Menschen auf, sodass viele den Tatort am Königsplatz aufsuchten, um dort Kerzen anzuzünden und Blumen abzulegen.

Gribl dankte der Polizei für ihre schnelle Arbeit:

"Ich bin sehr erleichtert, dass zumindest dem Spuk der Unsicherheit und Verunsicherung, die sich aus der Unaufgeklärtheit eines solchen Verbrechens ergibt, ein schnelles Ende gemacht worden ist und alle Tatverdächtigen festgenommen sind." Kurt Gribl, Augsburger Oberbürgermeister

Augsburger Kirchen laden zum stillen Gedenken

Nach der tödlichen Attacke in Augsburg öffnen das evangelische und katholische Dekanat einen gemeinsamen Raum der Stille. Die St. Moritz Kirche werde am Mittwoch von 19 bis 21 Uhr für alle Trauernden geöffnet sein, teilte das evangelische Dekanat mit.

Die beiden Stadtdekane Helmut Haug und Michael Thoma sowie Feuerwehr- und Notfallseelsorger laden Menschen jeder Religion und Konfession ein zu einem gemeinsamen Gedenken, um Anteilnahme, Trauer und Betroffenheit zum Ausdruck zu bringen und ein Zeichen gegen Gewalt zu setzen, wie es weiter hieß.