Trauerempfang: Sarg von Barbara Stamm wird aufgebahrt

Anlässlich des Todes der früheren Landtagspräsidentin Barbara Stamm findet am Freitag, 14.Oktober, ein Trauerempfang im Würzburger Kiliansdom statt. Der Bayerische Landtag teilte nun den Ablauf mit: Ab 9.00 Uhr wird der Sarg von Barbara Stamm aufgebahrt. Bis 11.00 Uhr haben Bürgerinnen und Bürger die Gelegenheit, sich von Stamm zu verabschieden.

Trauerstaatsakt mit Pontifikalrequiem

Ab 14.00 Uhr ist dann ein Trauerstaatsakt im Rahmen eines Pontifikalrequiems geplant. Dabei werden unter anderem der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) und Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) Reden halten. Bischof Franz Jung wird den Gottesdienst zelebrieren.

Laut dem Landtag stehen voraussichtlich einige freie Plätze zur Mitfeier im Dom zur Verfügung. Der Gottesdienst wird außerdem live vom Bayerischen Fernsehen übertragen.

Beerdigung im engen Familienkreis

Die Beerdigung findet am Samstag, 15.Oktober, im engsten Familienkreis statt, so der Landtag auf Anfrage. Stamm war am 5.Oktober im Alter von 77 Jahren in Würzburg gestorben. Die Unterfränkin war bis 2018 für 42 Jahre Mitglied des Bayerischen Landtags gewesen, zuletzt als Präsidentin des Parlaments. Davor war sie auch als Ministerin und Staatssekretärin in der bayerischen Politik aktiv und galt in ihrer Partei als das "soziale Gewissen". Stamm setzte sich auch ehrenamtlich in vielen sozialen Bereichen zum Beispiel für Menschen mit Behinderung ein.