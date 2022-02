Trauer und Bestürzung: Reaktionen zum Tod von Uschi Unsinn

Karl Freller, Vizepräsident des Bayerischen Landtags und Direktor der Stiftung Bayerischer Gedenkstätten erinnert sich an ein Treffen neulich in Flossenbürg, als er gemeinsam mit Uschi Unsinn und der Landtagspräsidentin Ilse Aigner der homosexuellen Opfer gedachte. "Ich bin traurig. Ihr Einsatz für Minderheiten war mitunter schrill - aber ehrlich, intensiv und überzeugend! DANKE! R.I.P", so Freller auf Twitter.