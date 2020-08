Trauer um verunglückten Radsportler Jan Riedmann aus Karbach

Der Gymnasiast, der im kommenden Jahr am Marktheidenfelder Gymnasium sein Abitur ablegen wollte, trainierte am Samstag mit seinem Team, Auto Eder Bayern. Unverschuldet wurde dem jungen Radsporttalent die Vorfahrt von einem 58-jährigen Autofahrer beim Abbiegen genommen. Trotz sofortiger Hilfe – im Einsatz war unterem ein Rettungshubschrauber aus Ochsenfurt – erlag Riedmann am Tag darauf seinen schweren Kopfverletzungen in der Uniklinik in Würzburg.

Angehender Radprofi

Schon von Kindesbeinen an waren Jan Riedmann und seine Zwillingsschwester Linda radsportbegeistert, denn Vater Robert fuhr selbst in einer Bundesligamannschaft des Landesverbands Bayern. Mit der Übernahme eines Radsportgeschäfts hängte er die Profikarriere an den Nagel. Davon träumte auch der 17-jährige Jan, denn als Mitglied in einem Juniorenteam ist das die Vorstufe zum Profivertrag, erklärt der Vater. Dieser hat wegen des Trauerfalls sein Geschäft vorübergehend geschlossen. Jan Riedmann hat sich in diesem Jahr dem Team Eder angeschlossen. Das ist die Nachwuchsriege des UCI-World-Teams Bora-hansgrohe mit internationalen Spitzenfahrern.

Entsetzen in Karbach

Bürgermeister Bertram Werrlein und viele Karbacher sind entsetzt über den Tod des jungen Radsportlers. Der RVC sei ein Aushängeschild für den Markt Karbach, und die jährlich stattfindende MSP-Rundfahrt sei weit über die Grenzen der Gemeinde hinaus bekannt, so der Bürgermeister. Hinter all diesem stecke viel Engagement und enormer Trainingsfleiß der Sportler. Aushängeschilder des RVC sind jedoch die Zwillinge Linda und Jan Riedmann. Linda ist im Kader der Deutschen Nationalmannschaft und 2. Deutsche Meisterin Straße.

