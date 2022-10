Trauer um Targa: Ältester Elefant Deutschlands gestorben

Die Augsburger Elefantendame Targa ist tot. Das hat der Zoo auf seiner Facebook-Seite bekanntgegeben. Demnach wurde Targa 67 Jahre alt. Das Tier sei in der Nacht auf Montag friedlich eingeschlafen.

Zum Artikel "Fehlender Lebensraum: So helfen Zoos bedrohten Wildtieren"

Tränen bei den Pflegern

"Targa war eine Ikone unseres Zoos", sagte Zoo-Kurator Thomas Lipp der "Augsburger Allgemeinen". Mit 67 Jahren war Targa demnach der älteste Elefant Deutschlands. Auch weltweit gehörte das Tier demnach zu den ältesten Elefanten in menschlicher Obhut. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Zoos haben laut Lipp sehr betroffen auf den Tod des prominenten Tiers reagiert. "Bei den Pflegern hat es Tränen gegeben."

Targa lebte 35 Jahre lang in Augsburg

Targa war 1955 in Indien geboren worden. Im Alter von sechs Jahren kam sie nach Deutschland: erst nach Hamburg, dann nach Osnabrück. Danach lebte Targa 35 Jahre lang in Augsburg. Bis Mitte 2021 war sie in dem schwäbischen Zoo stets zusammen mit ihrer Gefährtin Burma. Dann musste Burma im Alter von 53 Jahren eingeschläfert werden.

Elefantenkuh suchte nach ihrer Gefährtin

Targa hatte dann nach Angaben ihres Pflegers noch lange nach ihrer gestorbenen Artgenossin gesucht. Sie musste schließlich allein in ihrem Gehege bleiben, obwohl der Zoo noch zwei weitere Elefanten hat. Die Verantwortlichen wollten nicht riskieren, dass es zu einem Kampf zwischen den Tieren kommt, wenn Targa mit den beiden anderen zusammengelassen wird.