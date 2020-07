Trauer um "Schweig, Bub!"-Darsteller Tilo Prückner

Tilo Prückner, der in Augsburg zur Welt kam, ging in Nürnberg zur Schule. Auf dem Melanchthon-Gymnasium machte er 1960 Abitur. Ein anschließendes Jura-Studium brach er ab. Dafür brillierte er später in Nürnberg im Rahmen des fränkischen Theater-Kult-Klassikers "Schweig, Bub!" von Fitzgerald Kusz in der Rolle des Vaters Hans an der Seite von Elke Griesbach als Mutter Gretl.

Prückner starb im Alter von 79 Jahren

Am vergangenen Donnerstag starb Prückner in Berlin unerwartet im Alter von 79 Jahren. Im Laufe seiner Karriere avancierte er zum beliebten Darsteller für Film und Fernsehen. Unter anderem glänzte er als Hypochonder in der Krimi-Parodie "Adelheid und ihre Mörder", als Tatort-Kommissar und zuletzt als mürrischer Rentner-Cop.