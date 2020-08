Trauer um Bundestags-Urgestein Ernst Hinsken (CSU)

Nationalhymne nach dem Mauerfall

Bundesweite Bekanntheit erlangte der niederbayerische Abgeordnete vor allem durch zwei Ereignisse: Als am 9. November 1989 in Berlin die Mauer fiel, stimmte Hinsken am Ende der Plenarsitzung im deutschen Bundestag gemeinsam mit ein paar Abgeordneten spontan die Deutschlandhymne an. "Ich erinnere mich noch sehr gut an den Tag", erzählt sein Sohn, der damals 15 Jahre alt war. Sein Vater sei abends aus Bonn nach Hause gekommen. "Er hat deutlich gemacht, welche historische Dimension dieses Ereignis gerade hat."

Rote Laterne für den SPD-Minister

Dank Ernst Hinsken steht eine rote Bahnhofslaterne aus dem Bayerischen Wald in Bonn im "Haus der Geschichte". Hintergrund war, dass Deutschland 2002 beim Wirtschaftswachstum Schlusslicht in Europa war. "Und mein Vater wollte das irgendwie transparent machen, dass wir Schlusslicht sind", erinnert sich sein Sohn. Die rote Zuglaterne soll er sich in Bayerisch Eisenstein besorgt haben. In der Plenardebatte überreichte Hinsken die Laterne dann dem Bundeswirtschaftsminister Werner Müller (SPD). Dafür kassierte er eine Rüge vom damaligen Bundestagspräsidenten Wolfgang Thierse.

Mit Merkel und Sarkozy in Straubing

Über politische Erfolge - sowohl große als auch kleine - habe sich Ernst Hinsken immer sehr gefreut. "Da könnte ich jetzt eine ganze Litanei aufzählen, auf was er stolz war", sagt sein Sohn. Ein großes Ereignis sei für ihn sicherlich der deutsch-französische Gipfel 2008 in Straubing gewesen. Um sich auf die EU-Ratspräsidentschaft vorzubereiten, bereiste Frankreichs Präsident Nicolas Sarkozy verschiedene Länder. Bundeskanzlerin Merkel empfing ihn damals in Straubing. "Mit Sarkozy und Merkel am Stadtplatz in Straubing - das war für ihn schon ein besonderes Ereignis", sagt Stefan Hinsken.

Politische Weggefährten und Parteifreunde trauern

Auch viele politische Weggefährten und Parteifreunde trauern um Ernst Hinsekn. Der stellvertretenmde CSU-Chef Manfred Weber bezeichnet Hinsken als Vollblutpolitiker: "Er war für ganze Politikergenerationen ein Vorbild: Seine Einsatz- und Leistungsbereitschaft, die Leidenschaft und auch die Hartnäckigkeit, mit der er sich für die großen und kleinen Projekte und Themen seiner Heimat eingesetzt hat, brachten ihm weit über Niederbayern hinaus Anerkennung.

Der niederbayerische CSU-Vorsitzende Andreas Scheuer hob seine politischen Verdienste hervor: "Mit Ernst Hinsken bleiben auch über seinen Tod hinaus viele Projekte in Niederbayern in Verbindung: Der Aufbau des Wissenschaftszentrums zum Universitätsstandort in Straubing, die Glasstraße durch den Bayerischen Wald und sein nimmermüder Einsatz für die Belange des Mittelstandes und der regionalen Wirtschaft."