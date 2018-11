Trauer um BR-Journalist und Schriftsteller Dagobert Lindlau

Der Journalist und Schriftsteller Dagobert Lindlau ist tot. Wie seine Familie dem Bayerischen Rundfunk bestätigte, verstarb Lindlau heute früh in seinem Haus in Vaterstetten bei München. Lindlau war fast 40 Jahre lang für den BR tätig.

Lindlau veröffentlichte mit 75 Jahren ein Buch mit dem Titel "Reporter: Eine Art Beruf". Dieser Titel passt perfekt zu Lindlaus Leben, über Jahrzehnte war er einer der Menschen, die maßgeblich den Bayerischen Rundfunk und die ARD mit seinen Reportagen prägten.

Er erlebte Geschichten, die mehr als nun ein Buch füllen könnten: darunter ein Gefängnisaufenthalt in Italien, eine Todesdrohung durch einen Mafiaboss oder unterwegs im Drogenmilieu in San Francisco. Nun ist Dagobert Lindlau im Alter von 88 Jahren gestorben.

"Dank vor allem unseren Zuschauern, auf die man sich immer verlassen konnte, wenn es eng wurde. " Dagobert Lindlaus letzter Satz, in seinem journalistischem Testament

Lindlau bei Bombenangriff als Jugendlicher schwer verletzt

Lindlau wurde 1930 in München geboren, als Jugendlicher überlebte er einen Bombenangriff im Jahr 1944 schwer verletzt. Nach dem Abitur schrieb er erst für Zeitschriften und Zeitungen, bevor er 1954 das Fernsehen für sich entdeckte. Auf seiner Homepage heißt es dazu: "1954 lockte mich das Fernsehen. Ich wollte mit echten Menschen und Ereignissen zu tun haben."

Von "Anno" zu "report München"

1962 gestaltete Lindlau das Magazin "Anno" in das bis heute bestehende ARD-Politmagazin "report München" um und prägte das Magazin maßgeblich, unter anderem als Redaktionsleiter. Immer wieder zog es ihn in den kommenden Jahren ins Ausland, was dann auch in die Moderation des Weltspiegels mündete. Zwölf Jahre lang präsentierte Lindlau den Weltspiegel, bevor er 1987 ARD-Korrespondent in Wien wurde. Danach kehrte er als Chefreporter zum BR zurück.