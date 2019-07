Trauer nach tödlicher Stierattacke von Gleißenberg

Nachdem am Wochenende in Gleißenberg im Landkreis Cham ein Stier zwei Männer getötet hat, sitzt die Betroffenheit bei vielen Menschen in der Region tief. Zumal viele die beiden Opfer des wildgewordenen Stieres – Vater und Sohn – gut kannten, unter anderem, weil sie in Vereinen sehr aktiv waren. Der 60 Jahre alte Sohn war beispielsweise viele Jahre stellvertretender Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr.

Ärger über Diskussionen in sozialen Netzwerken

Die Nachricht vom Tod der Männer hatte sich am Samstag wie ein Lauffeuer verbreitet. Mittlerweile stellen sich aber in sozialen Medien Nutzer die Frage, wie der Stier gehalten wurde. Daniel Paul, der Bürgermeister der Nachbargemeinde Weiding, der die beiden Opfer gut kannte, ärgert sich darüber.

„Ist das alles so wichtig zum Diskutieren? Muss man das diskutieren? Angesichts dessen, dass man da jetzt ein Kriseninterventionsteam und die Notfallseelsorge braucht? Dass da Angehörige da sind? Dass da eine Familie ausgelöscht wurde? Es ist so traurig, dass das in den Hintergrund gerät. Ich bin erschüttert, dass man das so negativ ausnutzen kann.“ Daniel Paul, Bürgermeister von Weiding

Rettungskräfte konnten zunächst nicht eingreifen

Der 60 Jahre alte Landwirt hatte am Samstag eigentlich ein Kalb markieren wollen. Als er nicht mehr von der Weide zurückkam, machten sich seine Frau und sein 87 Jahre alter Vater Sorgen. Als sie nachschauten, sahen sie den 60-Jährigen leblos auf der Weide liegen. Während die Ehefrau daraufhin den Rettungsdienst alarmierte, wollte der 87-Jährige offenbar seinem Sohn helfen und wurde ebenfalls von dem Stier attackiert und getötet.

Dienstpistolen erwiesen sich als ungeeignet

Die Rettungskräfte konnten zunächst nicht zu ihnen, da auch sie von dem Stier bedrängt wurden. Und auch Polizisten konnten nicht sofort eingreifen, weil ihre Dienstpistolen nicht geeignet waren, den 700 Kilo schweren Stier zu stoppen. Sie mussten deshalb erst ein Jagdgewehr besorgen, um das Tier zu töten. Dem Vernehmen nach mit acht Schüssen, was aber seitens der Polizei nicht bestätigt wurde.

Für die beiden Opfer kam jede Hilfe zu spät. Im Laufe des Tages soll entschieden werden, ob die Leichen heute noch obduziert werden. Derweil dauern die Ermittlungen an.