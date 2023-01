Trauer in Oberbayern um Benedikt XVI.

Man wusste, was kommt. Auch wenn es in den vergangenen Tagen so ausgesehen hatte, als würde sich der 95-jährige emeritierte Papst Benedikt XVI. noch einmal von seiner Schwäche und Krankheit erholen, so rechnete doch jeder in der katholischen Kirche damit, dass es auch anders ausgehen könnte. Man war vorbereitet.

Und so ging es dann auch schnell am Silvestertag 2022: Kaum war am Vormittag bekannt geworden, dass Benedikt im Vatikan gestorben war, kondolierten die ersten Bischöfe, Politikerinnen und Politiker und Kirchenverantwortliche. In den Kirchen wurden Gedenkbilder des Verstorbenen aufgestellt. Die Menschen erfuhren schnell, was passiert war - manche über die Glocken an den Kirchtürmen, andere über die Signaltöne ihrer Smartphones.

Trauer in Traunstein

An vielen Orten in Oberbayern herrscht eine besondere Verbundenheit mit Joseph Ratzinger, der später Papst Benedikt XVI. wurde - in Traunstein zum Beispiel, das Ratzinger als seine "Vaterstadt" bezeichnet. Hier besuchte er das Gymnasium und das erzbischöfliche Studienseminar, in der Stadtpfarrkirche St. Oswald feierte er 1951 seinen ersten Gottesdienst als Priester. Mittags liegen die ersten Blumen an seiner Büste vor dem Haupteingang der Kirche, zu Füßen der Stele brennen Kerzen.

Eine Frau bricht in Tränen aus, als die BR-Reporterin sie auf den Tod Benedikts anspricht. "Ich bin sehr betroffen und traurig", sagt sie. Man habe ihn doch gekannt als Einheimische: "Ich fühle mich ihm verbunden."