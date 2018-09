Trauer in Geiselwind um Anton Strohofer

Vom Landwirt zum Unternehmer

Anton Strohofer stammt aus dem elterlichen Hof in Geiselwind. Als im November 1964 die A3 Würzburg-Nürnberg im Steigerwald eröffnet wurde, erkannte der damals 24-jährige Landwirt seine Chance. Er lernte an einigen Tankstellen entlang der A3, was einen guten Tankwart ausmacht. Dann eröffnete er selbst eine Tankstelle an der A3 in Geiselwind. Daraus wurde der Autohof Strohofer, später Europas umsatzstärkste Shell-Tankstelle.

König der Trucker

Vor allem aber wurde Toni Strohofer, wie er von Freunden und Bekannten genannt wurde, zum "König der Trucker": Für viele Fernfahrer war er in den 1970er, 1980er und 1990er Jahren wie ein Vater. In Toni's Rasthof fühlten sich die Lkw-Fahrer wie zuhause. Anton Strohofer hat Geiselwind an der A3 europaweit bekannt gemacht. Weil er sich über die Politik in Berlin geärgert hat – in Bezug auf Autobahnen und Rastplätze – verlegte er in seinen letzten Lebensjahren seinen Wohnsitz nach Österreich.

Trauer in der Country-Szene

Die österreichische Moderatorin Silvia Stone äußerte sich betroffen auf Facebook zum Tod von Anton Strohofer: