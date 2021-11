Trauer im Bistum Passau: früherer Bischof Schraml ist tot

Das Bistum Passau trauert um seinen langjährigen Oberhirten Bischof emeritus Wilhelm Schraml. Wie das Bistum mitteilt, ist der katholische Geistliche am Montag in Altötting, wo er seinen Ruhestand verbracht hatte, im Alter von 86 Jahren friedlich gestorben.

Bischof Oster: Schraml war Ratgeber und Vorbild

Sein Nachfolger im Amt, Bischof Stefan Oster, würdigt Wilhelm in einer ersten Reaktion als einen Mann, der "den Gekreuzigten und Auferstandenen immer neu und voller Überzeugung in die Mitte seines Denkens, Predigens und Handelns gestellt hat". Schraml sei immer wieder ein wertvoller Ratgeber und Vorbild für Oster gewesen.

"Sein unermüdliches Unterwegssein im Bistum, in den Pfarreien und bei den Menschen, ist mir Vorbild. Und als besonders kostbare Hinterlassenschaft schätze ich die Kapelle der immerwährenden Anbetung in Altötting, die er ermöglicht hat." Bischof Stefan Oster

Im Ruhestand von Passau nach Altötting

Wil­helm Schraml leitete das Bis­tum Pas­sau von 2002 bis 2012. Erst dann hatte Papst Bene­dikt XVI. seine Bitte um altersbedingten Rücktritt angenommen. Als Apostolischer Administrator wirkte Bischof Wilhelm noch bis zum 2. September 2013. Ein Höhe­punkt sei­ner Amts­zeit war der Besuch des Papstes in Alt­öt­ting und Marktl. Nach Oberbayern zog es Schraml auch in seinem Ruhestand. In Altötting wurde er 2015 zum Ehrenbürger ernannt.

Schramls Anfänge in der Oberpfalz

Geboren wurde Wilhelm Schraml 1935 im Oberpfälzer Landkreis Tirschenreuth. In Regensburg besuchte er das Alte Gymnasium am Ägidienplatz, die Vorläuferschule des Albertus-Magnus-Gymnasiums, und das Bischöfliche Knabenseminar Obermünster. Das Abitur legte er 1956 im Studienseminar St. Augustin in Weiden ab. Sein Studium absolvierte Schraml an der Philosophisch-theologischen Hochschule Regensburg.

Am 29. Juni 1961 wurde er zum Priester geweiht. Im Jahr 1970 wurde Schraml zum Domvikar ernannt. Ein Jahr später wurde er Diözesan-Präses der Kolpingsfamilie. Papst Johannes Paul II. ernannte ihn 1986 zum Titularbischof von Munatiana und zum Weihbischof in Regensburg.

Im Jahr 1986 wurde Schraml zum Bischofsvikar für die caritativen Werke ernannt. Er war Vorsitzender des Caritasverbandes für die Diözese Regensburg und Vorsitzender der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Regensburg. Er war darüber hinaus Referent für Liturgie und Kirchenmusik und Vorsitzender der Stiftung Kirchenmusikschule Regensburg, sowie verantwortlich für das Referat Ehe und Familie und zuständig als Regionaldekan für die Seelsorgsregion Landshut.

Aufbahrung in der Tilly Kapelle

Die Überführung des Leichnams findet am Montag um 18 Uhr statt. Sie beginnt bei der Bischöflichen Administration und endet in der Tilly Kapelle in Altötting, wo er aufgebahrt wird. Dort können sich die Trauernden in das Kondolenzbuch eintragen und dem Verstorbenen die Referenz erweisen, teilt das Bistum mit. Im Anschluss an die Überführung findet der Sterberosenkranz in der Altöttinger Stiftspfarrkirche St. Philippus und Jakobus statt.