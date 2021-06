Trauer im Augsburger Zoo: Elefantendame Burma eingeschläfert

Er herrscht große Trauer im Augsburger Zoo: Die Asiatische Elefantendame Burma musste im Alter von 53 Jahren eingeschläfert werden. Aufgrund von Arthrosen habe Burma wurde sie seit Jahren mit Medikamenten behandelt, teilt der Zoo mit.

Elefant hatte kaum noch gefressen

Nachdem sich ihre körperliche Verfassung in den vergangenen Monaten stetig verschlechtert und die Elefantenkuh zuletzt kaum gefressen habe, sollte ihr ein weiteres Leiden erspart bleiben. Darum habe man sich zusammen mit den betreuenden Tierärzten zu der schweren Entscheidung durchgerungen. Ein Team aus dem Institut für Zoo- und Wildtierforschung Berlin ist laut Zoo nach Augsburg gekommen, um Burma zu obduzieren. Sie wollen feststellen, welche altersbedingten Veränderungen es gegeben hat.

Wie wird Gefährtin Targa auf den Verlust reagieren?

Burma kam vor 35 Jahren aus dem Zirkus Knie in der Schweiz in den Zoo Augsburg. Die 66-jährige Targa, mit der Burma 34 Jahre zusammen im Zoo Augsburg lebte, konnte sich in der Nacht noch von ihrer Gefährtin verabschieden.

"Damit Targa nicht allein bleibt, werden in den kommenden Tagen die Tierpfleger damit beginnen, sie behutsam an das neue Elefantenhaus mit den beiden Elefanten Frosja und Louise umzugewöhnen", teilt der Zoo mit. Bislang hatte Targa zusammen mit Burma noch in der alten Elefantenanlage gelebt.

Man werde nun beobachten, wie Targa die neue Situation verkraftet. Targa ist laut Zoo Augsburg die älteste zurzeit in Europa im Zoo lebende Asiatische Elefantenkuh.