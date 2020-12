Trassengegner fordern Kosten-Nutzen-Analyse von SuedLink

Trassengegner befürchten Verzögerung der Energiewende

Kolb befürchtet aber, dass solche Trassen die Energiewende und damit den Klimaschutz eher verzögern würden. Denn es könne im Ausland produzierter Atom- und Kohlestrom durch die Trassen fließen. Somit würden Anreize verloren gehen, dass unter anderem Kommunen grünen Strom selbst erzeugen, beispielsweise durch Photovoltaikanlagen und Windkraft. Eine klimafreundliche dezentrale Energieerzeugung sei möglich, meint Kolb.

Experte rät zu Reservekraftwerken anstatt neuer Trassen

Ähnlich sieht es auch der Energie-Experte Lorenz Jarass, Professor an der Hochschule Rhein-Main Wiesbaden. SuedLink könne laut dem Energie-Experten nicht verhindern, dass es in Bayern dunkel werde, wenn oben im Norden kein Wind wehe. "Deshalb müssten in Bayern statt neuer Leitungen Reservekraftwerke gebaut werden, die nicht von Sonne und Wind abhängig sind – beispielsweise kleine, dezentrale Blockheizkraftwerke, die mit Holz oder erneuerbarem Gas den Strom erzeugen", sagt Jarass.

Energieversorger: Strom könne komplett regional erzeugt werden

Rainer Kleedörfer vom fränkischen Energieversorger N-ERGIE nannte zu diesem Thema einige Zahlen: Im Netzgebiet der N-ERGIE seien über 60 Prozent des dort verbrauchten Stroms auch regional erzeugt worden. Kleedörfer erwartet, dass jedes Jahr weitere Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien in einer Größenordnung von rund 300-400 Megawatt hinzukämen. Damit könnten in wenigen Jahren "annähernd oder sogar über 100 Prozent" des im Netzgebiet verbrauchten Stroms auch regional erzeugt werden.

Trassengegner fordern politische Diskussion

Angesichts der Milliarden-Kosten sehen Trassengegner wie Norbert Kolb eine politische Diskussion über die Kosten-Nutzen-Rechnung des geplanten Stromnetzausbaus als längst überfällig an. Unterstützung könnte er vom Bayerischen Wirtschaftsministerium bekommen. Dieses schrieb auf Anfrage des Bayerischen Rundfunks: "Die heutigen Trassenplanungen des Bundes sind nicht in Stein gemeißelt und müssen sich immer an der Frage der Notwendigkeit messen."