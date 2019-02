Simbach am Inn: Trassenverlauf der A94 ist klar

Nach vielen Jahren der Unsicherheit ist eine Entscheidung beim Ausbau der A94 gefallen: In Simbach am Inn soll ein langer Tunnel unter der Bahnlinie gebaut werden und keine Trasse auf der bestehenden B12. Diese Entscheidung ist in der jüngsten Stadratssitzung in Simbach am Inn beschlossen worden. Im Gespräch waren sowohl der jetzt entschiedene Tunnel unter der Bahnlinie als auch eine Trasse auf der B12.

Vor- und Nachteile wurden besprochen

Die Autobahndirektion hat hierzu in der Stadtratssitzung in Simbach am Inn ihre Gutachten vorgestellt, die Vor- und Nachteile der beiden möglichen Varianten aufzeigten. Kosten und Flächenverbrauch sind bei beiden in etwa gleich. Bei Naturschutz und Beeinträchtigung der Bürger gab es aber klare Nachteile für die B12-Trasse. Deswegen wird es jetzt einen Tunnel geben.

"Es ist jetzt für die Menschen in Simbach wichtig, dass alle an einem Strang ziehen, damit jahrelange Streitigkeiten vermieden werden." Günther Knoblauch, MdL a.D. und 1. Vorsitzender des Vereins "Ja zur A94"