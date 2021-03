vor etwa einer Stunde Artikel mit Audio-Inhalten

Trasse der Steigerwaldbahn: Nutzung für autonomes Fahren?

Im Moment ist die Trasse Steigerwaldbahn zwischen Schweinfurt und Kitzingen stillgelegt. Sollte das so bleiben, könnte man die Strecke für autonomes Fahren und als Radweg nutzen. Der Eigentümer will sie als Ganzes vermarkten, nicht in Einzelteilen.