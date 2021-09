Transporter rammt Linienbus: Fünf Verletzte in Bad Abbach

Bei einer Kollision zwischen einem Kleintransporter und einem Linienbus sind in der Nacht auf Sonntag in Bad Abbach im Landkreis Kelheim fünf Menschen leicht verletzt worden.

Vorfahrt im Kreisverkehr missachtet

Wie die Polizei am Sonntagmorgen bestätigte, war der mit drei Personen besetzte Kleintransporter in einen Kreisverkehr eingefahren, in dem gerade der Bus unterwegs war und rammte diesen seitlich. Die drei Insassen des Kleintransporters sowie die Busfahrer und eine Jugendliche, die im Bus saß, wurden leicht verletzt. Alle kamen in ein Krankenhaus. Drei weitere Fahrgäste blieben unverletzt.

Transporter-Fahrer musste zur Blutentnahme

Die Unfallursache war schnell geklärt: Der 39 Jahre alte Fahrer des Kleintransporters war laut Polizei stark betrunken. Der Mann aus Polen, der keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste zur Blutentnahme. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft ist er inzwischen wieder auf freiem Fuß.

Der entstandene Sachschaden des Unfalls wird auf 135.000 Euro geschätzt. Der Kleintransporter war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Feuerwehr Bad Abbach, ein Notarzt und vier Rettungsfahrzeuge waren vor Ort.