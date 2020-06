Transporter mit 400.000 Gesichtsmasken bei Wertheim gestohlen

Bei Wertheim – an der Grenze zu Unterfranken – haben Unbekannte aus einem abgestellten Transporter 400.000 Gesichtsmasken gestohlen. Der Fahrer des Wagens parkte am Montagmittag an einem Autohof an der A3 bei Wertheim-Bettingen vor einem Fastfoodrestaurant, wie die Polizei in Heilbronn am Dienstag mitteilte. Als der Fahrer nach etwa zehn Minuten zu seinem Wagen zurückkehren wollte, war dieser verschwunden.

Polizei entdeckt leeres Fahrzeug

Wie das Fahrzeug während der Pause des Manns gestohlen werden konnte, ist bislang unklar. Noch am selben Nachmittag wurde der Transporter auf dem Parkplatz eines Restaurants in der Nähe des Autohofs entdeckt - von den Masken fehlte jedoch jede Spur. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die das Entladen beobachtet haben.

