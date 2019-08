13.08.2019, 16:05 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

Transport auf dem Wasser: Getreide aus Unterfranken nach Übersee

Unterfranken ist ein wichtiges Anbaugebiet für Weizen, Gerste und Raps. Doch die größten Abnehmer sitzen nicht in der Region, sondern in den Niederlanden oder in Übersee. Transportiert wird die Ware umweltfreundlich – auf dem Wasserweg.