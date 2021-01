Transplantationszentrum: Arbeit läuft trotz Corona weiter

Nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation, DSO, haben im vergangenem Jahr 913 Menschen nach ihrem Tod ein oder mehrere Organe gespendet. Die Zahl liegt damit auf dem Niveau von 2019. Die Arbeit in den Transplantationszentren lief trotz Corona auch 2019 relativ normal weiter, so die DSO.

"In den 46 deutschen Transplantationszentren wurden im vergangenen Jahr 3.016 Organe nach postmortaler Spende übertragen, das sind 176 Organe weniger als in 2019. Der Rückgang der Transplantationen ist im Verhältnis zu den hiesigen Organspendezahlen ausgeprägter, da Deutschland in 2020 weniger stark von der internationalen Austauschbilanz mit Eurotransplant profitieren konnte als in den Jahren zuvor." Deutsche Stiftung Organtransplantation

Zustimmungslösung trat 2020 in Kraft

Vor einem Jahr, am 15. Januar 2020, hat sich der Bundestag für die Zustimmungspflicht zur Organspende ausgesprochen und eine Widerspruchslösung mehrheitlich abgelehnt. In den ersten beiden Monaten des vergangenen Jahres wurden nach Angaben von Medizinern gut doppelt so viele neue Organspende-Ausweise in Deutschland ausgestellt wie in den Jahren zuvor. Das war jedoch vor Beginn der Corona-Krise.

Erlangen: Keine Veränderungen erkennbar

Ein Operationssaal in der Uniklinik in Erlangen. Auf dem Tisch liegt ein Patient, der ein Spenderherz bekommen soll. Sein eigenes Herz ist schwer angeschlagen und arbeitet kaum noch. Durch die Organspende bekommt der Patient die Chance weiterleben zu können. Auch in Zeiten der Corona-Pandemie werden hier am Transplantationszentrum Erlangen immer wieder lebenswichtige Spenderorgane verpflanzt: Herzen, Nieren, Bauchspeicheldrüsen.

Wegen der Pandemie werden sowohl Spender als auch Empfänger eines Transplantationsorgans auf Covid-19 getestet. Nur wenn beide Tests negativ sind, wird die Transplantation durchgeführt, ansonsten laufen die Transplantationen wie vor der Corona-Pandemie. In Erlangen hat sich das Virus bislang nur geringfügig auf die Arbeit am Transplantationszentrum ausgewirkt.

Professor Dr. Michael Weyand vom Transplantationszentrum Erlangen schätzt, dass die Transplantationszahlen 2020 um etwa 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen sind. Viele der Transplantationspatienten werden vor und nach dem Eingriff möglichst ambulant behandelt. Lediglich die, die auf ein neues Herz warten, liegen zum Teil über Monate in der Klinik. In Zeiten strenger Corona-Auflagen eine emotional besonders schwierige Situation für die betroffenen Patienten.

"Diese Patienten sind also im Krankenhaus und unterliegen auch Covid-Bedingungen, haben also keinen Besuch, liegen in einem Einzelzimmer auf einer Überwachungsstation, umgegeben von Monitoren, sehen nur das ärztliche und pflegerische Personal, das zu ihnen rein darf, und vor allem keinerlei Kontakt zu ihrem normalen sozialen Umfeld." Prof. Dr. Michael Weyand, Transplantationszentrum Erlangen

Die Hygiene-Vorschriften sind, unabhängig von der Pandemie, in den Transplantationszentren sehr streng. Vielleicht konnte sich auch deshalb das Corona-Virus hier bislang nicht ausbreiten. "Wir haben keinen Transplantierten, weder Nieren-, noch Pankreas-, noch Herz-Patienten, der an Covid erkrankt ist", so Prof. Dr. Michael Weyand vom Transplantationszentrum Erlangen.

Michael Weyand hofft, dass er in diesem Jahr die Zahl der Transplantationen wieder steigern kann. Die Zahl der Patienten, die in Deutschland Ende 2020 auf der Warteliste für eine Transplantation standen, lag bei rund 9.200, so die Deutsche Stiftung Organtransplantation.

Weitere Impulse verspricht das Gesetz zur Stärkung der Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende, das im Jahr 2022 in Kraft tritt. Es sieht eine verstärkte Aufklärung der Bevölkerung über die Organspende vor. Eingebunden werden dabei unter anderem Hausärzte und Behörden. Zudem ist die Einführung eines Organspenderegisters geplant.