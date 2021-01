Transplantationen und die Corona-Krise: Kaum Auswirkungen

Mit der Corona-Pandemie brach die Zahl der Menschen, die sich einen Organspendeausweis machen ließen, ein. Zuvor hatte das Jahr 2020 auch für die Mediziner des Transplantationszentrum Erlangen vielversprechend angefangen. Nachdem der Bundestag Mitte Januar mehrheitlich für die sogenannte Entscheidungslösung abgestimmt hatte, um die Entscheidungsbereitschaft bei der Organspende in Deutschland zu stärken, wurden in den ersten beiden Monaten des Jahres prompt etwa doppelt so viele neue Organspende-Ausweise ausgestellt wie in den Vorjahren.

In Deutschland nur geringer Rückgang an Organspendern

Doch trotz des Einbruchs habe die Pandemie in Deutschland einen vergleichsweise milden Effekt auf die Organ-Spendenzahlen, so Prof. Dr. Michael Weyand vom Erlanger Transplantationszentrum. Der Rückgang bis Ende November 2020 liege bundesweit bei etwa 14 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. In Erlangen liege man sogar nur etwa zehn Prozent unter den Zahlen des Vorjahres, so Weyand: “Im internationalen Vergleich ist das wenig. Frankreich und Italien hatten 2020 nur halb so viele Organspender wie in den Vorjahren. In den USA liegt der Rückgang sogar bei 75 Prozent. Das sind alles Länder, die normalerweise mehr Organspender haben als Deutschland.“