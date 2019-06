Transparenz im BR: Intendant stellt sich Kritik

Mehr Regionalberichte in der Rundschau

Als konkrete Beispiele für mehr Hintergrund und Recherche wurden in der Sendung die Rubrik #FragBR24 und #Faktenfuchs genannt. Um noch mehr Themen aus den Bayerischen Regionen detailliert abzubilden, wurde auf das vergrößerte Netzwerk aus Regionalkorrespondenten hingewiesen. Und BR-Chefredakteur Christian Nitsche kündigte in der Sendung an, dass es in Zukunft in der Rundschau mehr Live-Anteil aus den Regionen geben soll.