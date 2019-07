Transitgipfel: Tirol fordert rasche Umsetzung der Vereinbarung

Bei einem Krisentreffen in Berlin vereinbarten am Donnerstag beide Seiten einen Zehn-Punkte-Plan, der eine stärkere Verlagerung des Schwerlastverkehrs über den Brenner auf die Schiene, ein mobiles Lkw-Leitsystem ab dem 1. Januar 2020 und eine intelligentere Abfertigung vorsieht. die Kapazitäten der "Rollenden Landstraße" sollen dabei bis Anfang 2021 verdoppelt werden.

So war es denn auch folgerichtig, dass Bundesverkehrsmimister Scheuer (CSU) erklärte, die Probleme seien nicht in 24 Stunden lösbar. Das österreichische Bundesland Tirol hielt denn auch vorerst an Fahrverboten auf Ausweichrouten im Raum Innsbruck an Wochenenden sowie an der sogenannten Lkw-Blockabfertigung an der Grenze fest. Laneshauptmann Platter hatte stets betont, eine Lockerung der Maßnahmen komme erst in Frage, wenn sich der Verkehrsdruck im Inntal reduziert habe.

Im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk (Bayern 2 am Samstagvormittag) zeigte sich Platter aber zufrieden darüber, dass eine Gesprächsebene geschaffen und ein Zeitplan festgelegt wurde:

"Eines hat sich auf alle Fälle geändert. Die Gesprächsbasis ist hergestellt. Und so haben wir erst einmal 10 Punkte definiert, die in Ordnung sind, die ich mittrage. Wichtig war mir nur, dass wir auch das mit Zeitplänen unterfüttern, damit hier nicht nur herumgeredet wird, sondern dass man einen Druck hat, dann auch diese zehn Punkte umzusetzen." Günther Platter Platter, Landeshauptmann Tirol

Platter betonte aber auch erneut, dass er erst zufrieden sein werde, "wenn wir merken, dass durch diese Schritte, die wir beschlossen haben, die Bevölkerung entlastet wird".

Fahrverbote bleiben erst mal

Der Tiroler Landeschef bekräftigte auch erneut seinen Standpunkt, in der Frage der umstrittenen Fahrverbote nicht nachzugeben. Er begründet das mit dem Schutz der Bevölkerung vor Ort:

"Denn es hat Zeiten gegeben, wo alles gestanden ist und bei Unfällen haben die Rettungsfahrzeuge keine Chance gehabt zum Unfallort zu kommen. Das ist eine unhaltbare Situation. Meine Erwartungshaltung ist nun, dass wir jetzt in die Gänge kommen." Günther Platter Platter, Landeshauptmann Tirol

Platter will vorerst an der LKW-Blockabfertigung festhalten

Später soll das sogenannte LKW-Dosiersystem eingesetzt werden: Dabei stellen Sensoren fest, wann und wo es einen Stau gibt. Das ermögliche laut Platter, dass im Norden die Geschwindigkeitsbremse gezogen wird, um Staus in Bayern und Tirol zu vermeiden.

"Meine Vorgehensweise ist, dass wir beides vorerst machen werden: Blockabfertigung und dieses Dosiersystem. Aber wenn das gut funktioniert, wird automatisch dann die LKW-Blockabfertigung wegfallen." Günther Platter Platter, Landeshauptmann Tirol