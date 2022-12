Transgender-Frau Gloria Gray will ins Rathaus von Zwiesel

Bei der Stichwahl um das Bürgermeisteramt in Zwiesel im Landkreis Regen geht die 56-jährige parteilose Gloria Gray heute als Favoritin ins Rennen gegen den 50-jährigen AOK-Angestellten Karl-Heinz Eppinger (SPD). Im ersten Wahlgang hatte Gray 31,6 Prozent der Stimmen erzielt, auf Eppinger entfielen 26,9 Prozent. Der favorisierte CSU-Kandidat Harald Haase war mit 19,4 Prozent ausgeschieden.

Die Wahl war notwendig geworden, weil Bürgermeister Franz-Xaver Steininger (parteifrei) suspendiert wurde und nicht mehr angetreten ist.

Zwiesel bricht mit Klischees

Die beiden Kandidaten der Stichwahl in der Stadt mit knapp 9.000 Einwohnern brechen eine Reihe von Klischees über die politischen Verhältnisse im Bayerischen Wald. Gloria Gray wurde als Junge geboren, ist bekennende Transsexuelle und machte in München Karriere als Schauspielerin sowie als Fernseh-Entertainerin. Nach ihrer Rückkehr aus München im Jahr 2010 betrieb sie in Zwiesel ein Café und organisierte unter anderem Faschingsfeiern und sogenannte "Puff-Partys".

Gray kandidiert schon zum dritten Mal

Gray bewirbt sich zum dritten Mal um das Bürgermeisteramt und sitzt bereits seit 2020 im Kreistag des Landkreises Regen. Eine Besonderheit ihres Wahlkampfs ist der komplette Verzicht auf Plakatierung. Sie hält das nicht mehr für zeitgemäß und meint, in Zwiesel kenne sowieso jeder jeden.

Ski-Experte als Gegenkandidat

Karl-Heinz Eppinger stammt aus dem Dorf Griesbach bei Zwiesel, er lernte Brillenoptikschleifer und war dann beim Skizug der Bundeswehr in Regen. Bei der AOK ist er Teamleiter Versicherungen. Eppinger ist für den Internationalen Skiverband FIS als technischer Delegierter bei Rennen im Einsatz. Er saß bereits 2003 bis 2014 im Stadtrat.