Traktorunfall in Balderschwang: War die Ausfahrt legal?

Nach dem Tödlichen Traktorunfall in Balderschwang sind die genauen Umstände des Unglücks noch unklar. Es passierte in der Nähe eines Waldstücks, unweit der idyllisch gelegenen Lenzenalpe. Die Fotos vom Unglücksort zeigen einen typischen Waldweg mit grobem Schotter.Schon kurz nach dem Unglück hatte sich der Bürgermeister von Balderschwang, Konrad Kienle, zu Wort gemeldet und gesagt, dass der Junge dort auf einem Privatweg unterwegs gewesen sei. Die Fahrt sei deshalb nicht illegal gewesen. Denn auf privatem Gelände dürfte der Junge auch ohne Führerschein fahren.

War der Junge auf Privatgelände unterwegs oder nicht?

Genau diese Frage, ob es privates Gelände war oder nicht, steht jetzt im Zentrum der Ermittlungen, wie die Polizei mitteilt. Dies könne hier nicht einfach beantwortet werden und werde deshalb eingehend geprüft. Auch die Staatsanwaltschaft befasst sich inzwischen mit dem Fall und ermittelt wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung.

Gerhard Entholzner betreibt eine Fahrschule in Wasserburg am Inn. Die Gegebenheiten in Balderschwang möchte er zwar nicht bewerten, er kennt aber die allgemeine Rechtslage:

"Der Privatgrund ist eingezäunt, niemand kann da rein, außer er klettert über den Zaun. Was ist zum Beispiel wenn es ein eigener Wald ist, da dürfen Spaziergänger laufen oder Radfahrer fahren, das ist ein privater Besitz, aber kein Privatgrund." Gerhard Entholzner

Privatgrund ist nicht gleich Privatgrund

Auch das bayerische Innenministerium bestätigt, dass es für einen Privatgrund entscheidend sei, ob es sich um eine Verkehrsfläche handelt, die tatsächlich der Allgemeinheit zur Benutzung offensteht. Als nicht öffentliches Gelände könne man einstufen, wenn ein Jugendlicher beispielsweise innerhalb eines geschützten Vierseithofes ohne Durchgangsverkehr fahre, so ein Sprecher des Innenministeriums.

Der 13-jährige Junge hatte einen Traktor gesteuert, an dessen Front ein Transportcontainer montiert war: während der Fahrt wurden zwei der drei dort sitzenden Kinder herausgeschleudert und vom Traktor überrollt. Für die Personenbeförderung gibt es laut Fahrlehrer Gerhard Entholzner ebenso eindeutige Regelungen:

"Auf einem Anhänger geht es nur, wenn eine geeignete Sitzmöglichkeit vorhanden ist und die Leute sich festhalten können. Auf einer Schaufel ist es ein absolutes No Go, das regelt der Gesetzgeber ganz klar." Gerhard Entholzner

Während die Ermittlungen der Polizei noch andauern, zeigt sich der Bürgermeister von Balderschwang zutiefst schockiert und bittet im Namen der Familien und der Bewohner um Zurückhaltung. Die Frage, ob es üblich sei, dass ein 13-Jähriger Traktor fährt, hält der Bürgermeister Konrad Kienle dabei nicht für entscheidend:

"Es ist nicht das Thema, ob das üblich ist oder nicht, es ist ein Unglück und dabei kommt es nicht darauf an, ob der Fahrer 13 oder 16 Jahre alt ist. Er hätte das Fahrzeug sicher nicht gesteuert, wenn er es nicht gekonnt hätte." Konrad Kienle

Traktor-Führerschein frühestens mit 15 Jahren

Wer auf öffentlichen Straßen Traktor fahren will, der braucht natürlich einen Führerschein – den man ab 16 Jahren machen kann. Voraussetzungen dafür sind ein Erste-Hilfe-Kurs und ein Sehtest. Es gibt auch die Möglichkeit mit einer Sondergenehmigung den Traktorführerschein bereits mit 15 zu machen. Dafür muss man beim zuständigen Landratsamt einen Antrag stellen: dabei muss nachgewiesen werden, dass man in einem landwirtschaftlichen Betrieb tätig ist und dass die Mithilfe dort dringend nötig ist. Zudem muss eine MPU, also eine medizinisch-psychologische Untersuchung zur Fahreignung bestanden werden. Egal ob man den Traktor-Führerschein mit 15 oder 16 macht – bis zum 18. Lebensjahr dürfen Zugmaschinen nur mit maximal 40 Stundenkilometern gefahren werden.

Für das Fahren auf einem nicht öffentlichen Privatgelände gebe es in der Tat keinerlei gesetzliche Altersgrenze, lediglich "die, die der gesunde Menschenverstand vorgibt", so ein Sprecher des Innenministeriums.