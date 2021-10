Traktorfahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

In Bischberg im Landkreis Bamberg hat sich die Polizei am Sonntagmorgen eine Verfolgungsjagd mit einem Traktorfahrer geliefert. Wie die Beamten mitteilen, wollte eine Streifenbesatzung den Traktorfahrer kontrollieren, weil die Kennzeichen am Traktor nicht mehr gültig waren. Der 49-Jährige gab jedoch Gas und versuchte über einen Feldweg zu flüchten.

Traktorfahrer mit Pfefferspray und Handschellen überwältigt

Als die Beamten den Mann nach einer Verfolgungsjagd anhalten konnten, verhielt sich der 49-Jährige nach Schilderungen der Polizisten äußerst aggressiv, weswegen sie Pfefferspray einsetzten und den Mann mit Handschellen fixierten.

Traktorfahrer ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz

Weil der Mann keinen Führerschein besitzt, wurden die Traktorschlüssel konfisziert. Gegen ihn wird nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.