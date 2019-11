500 Traktoren starten in Geldersheim zur Sternfahrt nach Berlin

Nach ihrer Aktion Ende Oktober hat die Initiative "Land schafft Verbindung" zu einer weiteren bundesweiten Protestveranstaltung aufgerufen, an der sich auch Landwirte aus Unterfranken beteiligen. Diesmal findet die Kundgebung in Berlin statt.

"Die Politik soll nicht glauben, dass sie es aussitzen kann"

Die unterfränkischen Landwirte treffen sich mit weiteren Landwirten aus Mittelfranken und Baden-Württemberg am Sonntag in Geldersheim. Landwirt Dominik Herrmann vom Organisationsteam Würzburg rechnet beim Treffen in Geldersheim mit 300 bis 500 Traktoren. "Wir machen die Sternfahrt nach Berlin, um der Politik zu zeigen, wir meinen es ernst. Die Politik soll nicht glauben, dass sie es aussitzen kann. Wir bleiben dran!", so Dominik Herrmann.

Protestkundgebung am Brandenburger Tor

Nach Einschätzung der Sicherheitsbehörden und der Organisatoren werden sich bereits im Laufe der Nacht auf Sonntag einige hundert Traktoren aus Unterfranken und Mittelfranken auf den Weg nach Geldersheim machen. Um 10 Uhr wollen die Landwirte in Geldersheim starten. Von dort geht es weiter in das rund 135 Kilometer entfernte Arnstadt in Thüringen, wo sich weitere Landwirte anschließen werden. Am Montag fährt der Konvoi weiter nach Beelitz in Brandenburg, um von dort am Dienstagmorgen nach Berlin zu fahren.

Ziel der Sternfahrt ist das Brandenburger Tor in Berlin, an dem sich mehrere Tausend Landwirte aus dem gesamten Bundesgebiet am Dienstag um 12 Uhr für ihre Protestkundgebung treffen wollen. Die Landwirte klagen über immer mehr Bürokratie. Sie würden sich zudem auch als Buhmann der Politik fühlen, da immer wieder negative Stimmung gegen sie gemacht werden würde.