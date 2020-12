Traktoren blockieren Zufahrt zu Lidl-Lager in Eggolsheim

Landwirte haben vor dem Zentrallager des Lebensmittelkonzerns Lidl in Eggolsheim im Landkreis Forchheim gegen die Preispolitik des Discounters protestiert. Sie blockierten mit 24 Traktoren und sechs weitere Fahrzeugen die Zufahrt zu dem Zentrallager, teilte die Polizei mit. Es sei aber zu keinen Zwischenfällen bei der spontanen Protestaktion gekommen, an der 50 Landwirte teilgenommen hätten.

Zufahrt zu Lidl-Lager in Eggolsheim drei Stunden lang blockiert

Während der dreistündigen Straßenblockade konnten Lastwagen das Zentrallager weder verlassen noch ansteuern. Die Protestaktion sei spontan organisiert worden, teilte eine Sprecher der Landwirte mit. Sie werde von der Versammlungsbehörde rechtlich überprüft, teilte die Polizei mit.

Landwirte wollen von Lebensmitteldiscountern höhere Erzeugerpreis

Immer wieder protestieren Landwirte vor Lebensmitteldiscountern gegen zu niedrige Erzeugerpreise für Milch, Gemüse und Fleisch. In Eggolsheim kritisierten sie die Pläne von Lidl und weiteren Lebensmittelkonzernen, die nach Information der Landwirte die Butterpreise absenken wollten. Der Grund dafür seien die zu hohen Milchmengen auf dem Markt.

Bauern kritisieren Werbeaktion der Discounter

Außerdem ist den Bauern die Werbeaktion von Lidl und anderen Lebensmittelgroßhändlern ein Dorn im Auge. Die Discounter hatten angekündigt, die Landwirte mit 50 Millionen Euro zu unterstützen. Umgerechnet bekomme jeder Landwirt in Deutschland nur 200 Euro, sagte Josef Taschner aus Obertrubach (Lkr. Forcheim). Der Bauer hatte die Protestaktion mitorganisiert. Sie könnten nur kostendeckend produzieren, wenn die Lebensmittelkonzerne ihnen höhere Erzeugerpreise zahlten, argumentierten die Landwirte.

Auf Rückfahrt von Eggolsheim prallt Auto in einen Traktor

Bei der Rückfahrt von der Protestaktion in Eggolsheim war ein Auto auf einen Traktor aufgefahren. Der Autofahrer wollte die Traktorkolonne überholen, musste aber wegen eines entgegenkommenden Fahrzeuges wieder einscheren. Dabei prallte er in den vorausfahrenden Traktor. Der Autofahrer wurde schwer, der Traktorfahrer leicht verletzt. Am Traktor entstand 70.000 Euro Schaden.