Traktoren aus Lauingen: Ohne Lieferketten keine Produktion

Kurzarbeit bei Same Deutz-Fahr wegen Teilemangel

20 bis 25 Traktoren rollen in normalen Zeiten bei Same Deutz-Fahr in Lauingen täglich vom Band. Jetzt aber fehlen Teile wie Achsen, die in Italien hergestellt werden. Die Produktion steht still. "Teile jagen ist grade eine der wichtigsten Aufgaben unseres täglichen Arbeitsablaufs", sagt Geschäftsführer Augenstein. Gut zwei Drittel der 800 Mitarbeiter in Lauingen sind bis auf Weiteres in Kurzarbeit. Ihr Kurzarbeitergeld stockt das Unternehmen auf.

Italienischer Lieferant hofft auf Sondergenehmigung für Traktorteile

Wann die Arbeit wieder anlaufen kann, hängt von den Lieferanten ab. Ein Partner aus Italien versucht derzeit eine Sondergenehmigung zu bekommen um während der Corona-Krise wenigstens schon produzierte Teile aus seinem Lager ausliefern zu dürfen. Im Laufe der Woche hofft man beim Traktorenhersteller Same Deutz-Fahr auf eine positive Nachricht des Lieferanten.