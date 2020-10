Traktor stürzt bei Mulcharbeiten in den Main

Die Bergung des Traktors aus dem Main gestaltete sich äußerst aufwändig und zog sich über mehrere Stunden hin. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Ein 60 Jahre alter Landwirt war gegen 14 Uhr mit Mulcharbeiten auf einem Feld zwischen Gemünden am Main und Kleinwernfeld beschäftigt. Sein Traktor kippte in Ufernähe um und stürzte in den Main, der Fahrer konnte sich gerade noch gerade rechtzeitig aus der Fahrerkabine befreien.

Aufwändige Bergung mit Feuerwehr und Wasserschutzpolizei

Die Bergung führte zu einer mehrstündigen Sperrung der Staatsstraße zwischen Gemünden und Kleinwernfeld. Weil aus dem Traktor Betriebsstoffe ausliefen, forderte die Polizei auch die regionalen Feuerwehren an. Auch das Wasserwirtschaftsamt und die Wasserschutzpolizei kamen an die Unfallstelle, um mögliche Umweltschäden abzuklären.

Kran hebt sechs Tonnen schweren Traktor an

Erst ein Kran konnte schließlich den mehr als sechs Tonnen schweren Traktor aus dem Main bergen. Davor musste auch noch der Strom in einer über die Unfallstelle führende Überlandleitung durch den Netzbetreiber gestellt werden.