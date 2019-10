Traktor-Demos in ganz Bayern: Tausende Bauern protestieren

Sie fühlen sich als die "Buhmänner der Nation" und sehen sich in ihrer Existenz bedroht: Zehntausende Landwirte haben bundesweit gegen die Agrarpolitik der Bundesregierung demonstriert. Auch in Bayern hat es zahlreiche Protestaktionen gegeben.

In München waren 1.000 Traktoren auf den Straßen unterwegs und legten den Verkehr lahm. Mit Behinderungen ist bis zum Nachmittag zu rechnen. Bei der Demonstration auf dem Odeonsplatz zählte die Polizei rund 2.000 Teilnehmer.

Weil in der Würzburger Innenstadt durch hunderte Traktoren ein Verkehrskollaps drohte, mussten die Organisatoren die zentrale Protestkundgebung in der Nähe der Residenz absagen. In Oberfranken hatten sich mehr als 900 Landwirte zu einer Sternfahrt nach Bayreuth aufgemacht.

Bauern fühlen sich gegängelt

Viele Bauern sind wütend. Sie fühlen sich von der Politik gegängelt. Durch strengere Verordnungen zum Beispiel bei der Tierhaltung und dem Pestizideinsatz sehen sich kleinere Betriebe sogar in ihrer Existenz bedroht. Landwirt Andreas Wolfrum schilderte heute auf der Protestkundgebung in Bayreuth: "Wir wollen dem Verbraucher zeigen, dass wir Landwirte in der Nachbarschaft noch da sind. Solidarisiert Euch mit uns, kämpft mit uns! Denn wenn die Politik so weitermacht, wird es uns in der Nachbarschaft bald nicht mehr geben."

Die Initiatoren beklagen außerdem "permanente negative Stimmungsmache" und "Bauernbashing". Das richtet sich vor allem gegen die Vorwürfe von Umweltschützern und Politikern, dass die konventionelle Landwirtschaft schlecht für Natur, Umwelt und Trinkwasser sei.

20 Veranstaltungen in Deutschland

Die Initiative "Land schafft Verbindung" hatte zu den Kundgebungen aufgerufen - sie berichtete von insgesamt fast 20 Veranstaltungen in Deutschland. In der Initiative haben sich nach eigenen Angaben Anfang Oktober Landwirte "verbandsübergreifend und parteiunabhängig" zusammengeschlossen.