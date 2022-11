Traktor-Demo in Grafenrheinfeld gegen geplante Stromtrassen

Mindestens 20 Landwirte wollen am Freitagabend mit Traktoren vor der Kulturhalle Grafenrheinfeld im Landkreis Schweinfurt gegen die geplanten Stromtrassen Suedlink und Fulda-Main-Leitung protestieren und dann eine Mahnwache abhalten. Seit Anfang der Woche informieren die Netzbetreiber Tennet und TransnetBW potentielle Grundstückseigentümer entlang des geplanten etwa 1.000 Meter breiten "Suedlink"-Trassenkorridors über ihre Pläne. Die Trasse soll von Mellrichstadt kommend entlang der Autobahn A 71 bis Grafenrheinfeld führen.

Vorwurf: Druck auf Landwirte

Die Bürgerinitiativen "A 7 Stromtrasse Nein" und "Bergrheinfeld sagt Nein zu Suedlink und Folgeprojekten" kritisieren, dass die Netzbetreiber betroffene Landwirte und Grundstückseigentümer unter Androhung entstehender Zahlungen massiv unter Druck setzen würden. Und zwar dann, wenn es um das Betreten der Grundstücke für Probebohrungen gehe, obwohl Betretungsverbote von den Landwirten und Grundstückeigentümern ausgesprochen worden seien.

Trassen-Bau treffe vor allem Landwirte

In einer Pressemitteilung der Bürgerinitiativen heißt es, dass der geplante Bau der Trassen vor allem Landwirte treffe. Der Flächenverbrauch, der mit dem Bau der Trassen einhergehe, sei kaum abzuschätzen. Durch den geplanten Bau der Trassen würden wertvolle landwirtschaftliche Flächen verloren gehen. Für die Landwirte sei jedoch der Grund und Boden ein wichtiger Produktionsfaktor, der durch verschiedene Infrastrukturprojekte und Gewerbegebietsausweisungen bereits gefährdet sei.

Landwirte fürchten um Existenz

Viele Landwirte fürchteten aufgrund der immensen Eingriffe um ihre Existenz. Gerade im Hinblick auf die globale Situation würden landwirtschaftliche Flächen mehr denn je für die Lebensmittelproduktion benötigt. "Wir protestieren gegen die Art und Weise, wie gegenüber den Grundstückseigentümern Druck aufgebaut wird und die Mitspracherechte der Bürger immer stärker durch Gesetzesänderungen – wie z. B. mit dem Osterpaket der Regierung vom Juli 2022 – ausgehebelt werden", heißt es in der Pressemitteilung.

Trassenverlauf von Suedlink in der Detailabstimmung

Bei Suedlink ist der aktuelle Stand der Planungen im Wesentlichen folgender: Die Netzbetreiber sind nach eigenen Angaben in der Detailabstimmung über den genauen Verlauf der Stromtrasse. Die Abstimmung erfolge mit den betroffenen Gemeinden, den Eigentümern und Bewirtschaftern der benötigten Flächen. Suedlink werde rund 700 Kilometer lang und soll Strom aus erneuerbaren Energien von Norddeutschland in den Süden transportieren. Die Trasse soll von Thüringen kommend bei Mellrichstadt nach Bayern führen und dann etwa entlang der A71 bis Bergrheinfeld gehen. Dafür soll eine Erdverkabelung realisiert werden.

Tennet sucht Korridor für Fulda-Main-Leitung

Bei der Fulda-Main-Leitung ist Tennet auf der Suche nach einem 1.000 Meter breiten Korridor. Das werde noch ein gutes Jahr andauern, so Wagner. Die Fulda-Main-Leitung soll ab 2031 die Umspannwerke Mecklar und Dipperz in Hessen mit dem Umspannwerk Bergrheinfeld/West bei Schweinfurt verbinden. Sie soll etwa 130 Kilometer lang werden. Es gibt bislang hauptsächlich drei Vorschläge für Korridore, die sich weitgehend zwischen der A71 im Osten und Gemünden im Westen bewegen. Für die Fulda-Main-Leitung soll eine Freileitung gebaut und nur in Ausnahmefällen ein Erdkabel gelegt werden.