Trainingszentrum für Spezialeinheiten kommt nicht nach Freyung

Das Trainingszentrum für die Spezialeinheiten der bayerischen Polizei kommt nicht wie geplant nach Freyung. Darüber hat Innenminister Joachim Herrmann den Innenausschuss des bayerischen Landtags informiert. Zuerst hatte das Medienportal PNP darüber berichtet.

Grundstückseigentümer will nicht verkaufen

Nach Darstellung des Ministers scheitern die Pläne an drei großen Problemen. Erstens: Ein Grundstückseigentümer ist nicht verhandlungsbereit und will seinen Grund nicht verkaufen. Dieser wäre für das Trainingsgelände aber nötig. Zweitens: Die Lärmbelastung für die Anwohner wäre zu hoch. Der geforderte regelmäßige Einsatz von Hubschraubern ist nach Einschätzung der Umweltämter nicht machbar. Somit könnten die Einsatzkräft nur an wenigen Tagen umfänglich trainieren.

Kostenprognose seit 2018 verdoppelt

Drittes Problem: Die Baukosten sind laut Herrmann extrem in die Höhe geschnellt. Die Rede sei inzwischen von Gesamtkosten von 1,02 Milliarden Euro. "Das Trainingszentrum wird dringend benötigt, aber die Kosten stehen nicht mehr im Verhältnis", sagte Herrmann im Ausschuss. Die Summe würde jede andere Bautätigkeit für die Polizei über Jahre lahmlegen. 2018 sei man kostentechnisch in der Prognose bei 500 Millionen Euro gelegen, so Herrmann.

Abgespecktes Trainingszentrum soll geplant werden

Trotzdem könne es nicht sein, dass in Freyung jetzt gar nichts passiere, so Herrmann. Er kündigte neue Planungen an. Die Rede ist jetzt von einem Tagungs- und Trainingszentrum, denn das Trainingsgelände in Ainring reiche nicht mehr. Geplant sei jetzt ein deutlich abgespecktes Trainingszentrum in Freyung, in dem "jeder Beamte ein Ausbildungsmodul" absolviere.

Neue Kostenschätzung nötig

Insgesamt geht Herrmann davon aus, dass jährlich bis zu 4.000 Beamte in Freyung eine Fortbildung absolvieren können. Auch die Verwendung als Tagungszentrum sei dringend nötig. Jetzt müsse eine neue Machbarkeitsstudie erstellt werden, genauso wie eine neue Kostenschätzung.

Wann das Projekt dann tatsächlich realisiert werden kann, konnte Herrmann heute nicht sagen. Der Bedarf, Trainingseinheiten für die Spezialkräfte zu schaffen, ist laut Herrmann weiterhin da.