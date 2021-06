21.06.2021, 18:11 Uhr

Trainingsauftakt mit den Neuzugängen beim 1. FC Nürnberg

Vor rund 100 Fans ist der 1. FC Nürnberg am Trainingsgelände am Valznerweiher in die Vorbereitung zur neuen Saison gestartet. Mit dabei waren die Neuzugänge beim Club. Seit langem konnten auch die Fans das Training wieder live vor Ort mit verfolgen.