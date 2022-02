Trainingsauftakt der Faschingstänzer nach einem Jahr Coronapause

Montagabend in Bayreuth: Die Lichter der Turnhalle der Realschule am Festspielhügel brennen. Aus einer kleinen Box kommt Musik, auf dem Hallenboden liegen blaue Matten verteilt. In der Halle herrscht reges Treiben, Räder werden geschlagen und vor allem wird viel gelacht. Es wirkt wie eine ganz normale Trainingsstunde eines Sportvereins – ist es aber nicht. Es ist das erste gemeinsame Präsenz-Training der Ü15-Garde- und Showtänzer der "Bayreuther Mohrenwäscher" nach Monaten.

Online-Training war kein Ersatz

"Es ist so ein gutes Gefühl endlich wieder gemeinsam zu tanzen, sich zu sehen und Spaß zu haben. Man denkt, es geht weiter, man macht was und sitzt nicht nur faul zu Hause", schwärmt Tänzerin Laura. Klar habe man sich in der Schule oder auch mal privat gesehen, aber das hier sei etwas ganz anderes. Ein Gemeinschaftsgefühl kann man eben auch nicht online erzeugen, sagt Trainerin Lisa Schöffel. Wie viele andere Sportgruppen auch, hat sie versucht das Training online anzubieten. Der Erfolg war allerdings mäßig. "Mal geht das Internet nicht, dann sind die Bilder am Bildschirm zu klein, du kannst nicht die ganze Gruppe im Blick haben und tanzen geht einfach online nicht zusammen", so die Trainerin. Und bei Hebefiguren kommt man sehr schnell an seine Grenzen.

Keine Auftritte: Knapp 300 Absagen

Fast ein Jahr hat Lea darauf gewartet, dass Phillip sie ohne große Anstrengung in schwingelerregende Höhen wirft. Die lange Pause merkt man den Tänzern nicht an. "Es klappt noch richtig gut", freut sich Lea. Wenn es da nicht einen Wermutstropfen gäbe. Trainieren ist das eine, Auftritte das andere. An die 300 Engagements mussten die "Bayreuther Mohrenwäscher" in der laufenden Faschingssaison absagen. Die Stimmung bei Präsident Jürgen Völkel dementsprechend gedrückt.

"Es fehlt uns das, für das wie leben und auf der Welt sind als Faschingsnarren: Leute unterhalten, Spaß und Frohsinn vermitteln." Jürgen Völkel, Präsident der "Bayreuther Mohrenwäscher"

Alternative: Sommerfest und fränkisches Gardetreffen

Nachdem jetzt auch die "Vier Tollen Tage" in der Bayreuther Innenstadt abgesagt wurden, planen die Mohrenwäscher eine Alternative: Ein Sommerfest und ein fränkisches Gardetreffen Ende Mai. Dort sollen dann alle zeigen können, was sie im Training gelernt haben. Das gehe auch dank der Unterstützung des Fastnachts-Verbandes Franken, so Völkel. Denn es braucht eine extra Erlaubnis außerhalb der Saison die Garde tanzen zu lassen. Die Kostüme müssen dann allerdings im Schrank bleiben. So schreibt es das Brauchtum vor.

Lange vorbereitet: Virtuelle Prunksitzung in Töpen

Auch andere Faschingsvereine lassen sich ihren Mut nicht nehmen und planen Alternativen zu großen Veranstaltungen. In Töpen, im Landkreis Hof beispielsweise, wurde in den vergangenen drei Monaten eine virtuelle Prunksitzung geplant und gedreht. Zu sehen sein wird der Fasching für zu Hause unter dem Motto "Kein Fasching ist auch keine Lösung" am 25. Februar ab 19.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der Karnevalsgesellschaft Töpen.