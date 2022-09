Artikel mit Audio-Inhalten

> Training unter freiem Himmel: Der Bewegungspfad in Rottendorf

Training unter freiem Himmel: Der Bewegungspfad in Rottendorf

Gerätetraining im Freien? Das gibt's nicht nur am Muscle Beach in L.A., sondern auch in Rottendorf bei Würzburg. Auf dem Bewegungspfad lassen sich Ausdauer- und Krafttraining verbinden – und die Bürgermeister werden zu Vorturnern.