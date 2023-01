Training für den Skisprung-Nachwuchs nur in Niederbayern möglich

Deutschlands Skisprung-Nachwuchs kann aktuell nur auf einer Schanzenanlage trainieren und Wettbewerbe durchführen: in Rastbüchl in der Gemeinde Breitenberg im Landkreis Passau. "Bei uns liegt tatsächlich noch Schnee und wir haben Top-Bedingungen", bestätigte Margit Uhrmann, Vorsitzende WSV Rastbüchl gegenüber BR24.

Warum der Schnee in Rastbüchl hält

Dafür gibt es zwei Gründe: Zum einen habe die Anlage Anfang Dezember reichlich beschneit werden können. Zum anderen hält die Schneedecke durch die günstige Lage der Schanzen mit wenig Sonneneinstrahlung. Damit sei Rastbüchl die einzige Schanzenanlage in Deutschland mit Schnee. Mannschaften aus anderen Ecken Deutschlands und auch aus dem Ausland kämen hierher, um zu trainieren.

Welche Wettbewerbe jetzt in Rastbüchl stattfinden

Die Folge: Geplante Nachwuchswettbewerbe werden alle nach Rastbüchl verlegt. So findet zum am kommenden Wochenende mit etwa 80 Starterinnen und Startern der Deutschland-Cup statt. In den nächsten Wochen seien außerdem der bayerische Schülercup und die deutsche Schülermeisterschaft geplant. "Auch dazwischen kommen vom Verband immer wieder Anfragen, ob wir was übernehmen könnten", so Uhrmann. Die Ehrenamtlichen des WSV Rastbüchl seien jedenfalls in den nächsten Wochen im Dauereinsatz.

Schanze als "Talentschmiede"

Die Anlage in Rastbüchl hat insgesamt drei Sprungschanzen. Auf der größten kann knapp 80 Meter gesprungen werden. Der Wintersportverein im Bayerischen Wald gilt als eine der größten Talentschmieden in Deutschland. Die Weltmeister und Olympiasieger Michael Uhrmann und Severin Freund haben hier das Skispringen gelernt.

Kein Schnee im Rest des Bayerischen Walds

Im Rest des Bayerischen Walds herrscht aktuell weiterhin Schneemangel. Vor allem Skischulen und Liftbetreiber müssen auf eines ihrer Hauptgeschäfte in der Wintersaison derzeit verzichten. Das sorgt für finanzielle Einbußen. Wann der Skibetrieb im Bayerischen Wald starten kann, ist derzeit völlig offen. Die Skigebiete, die nach der Kältewelle mit Schnee im Dezember bereits geöffnet hatten, mussten nach dem massiven Tauwetter Ende Dezember wieder schließen. Selbst am Großen Arber, dem mit 1456 Meter höchsten Berg der Region, ist das Skigebiet "bis auf Weiteres geschlossen", heißt es von dort.

Bikepark als vorübergehende Alternative

Doch die Betreiber lassen sich Alternativen einfallen: Die Geißkopfbahn im Bayerischen Wald hat seit dem 30. Dezember einen Bikepark auf ihrer Piste geöffnet. "Wir hoffen natürlich weiterhin auf Schnee", so die Betreiber in einer Pressemitteilung. Aber man sei "froh, aktuell zumindest für unsere Bike-Gäste und Fußgänger ein sportliches Angebot bieten zu können." Der Geißkopf hatte wegen Schneemangels im diesjährigen Winter noch keinen einzigen Tag speziell für den Skibetrieb geöffnet.