Training für den Ernstfall - Neue Simulatoren für Polizeischüler

Die Fahrt zum Einsatz kann für Polizistinnen und Polizisten gefährlich sein - vor allem, wenn andere Verkehrsteilnehmer nicht auf Blaulicht und Sirene reagieren. Um Polizistinnen und Polizisten besser für solche Fahrten auszubilden, hat das Innenministerium Fahr- und Rettungssimulatoren angeschafft und heute in Dachau präsentiert.

Rettung aus umgekipptem Auto trainieren

Die Abteilungen der bayerischen Bereitschaftspolizei in Dachau und Sulzbach-Rosenberg haben jeweils zwei neue Simulatoren bekommen, die für mehr Sicherheit bei Einsatzfahrten sorgen sollen. Beim Rettungssimulator wird ein Auto über einen Elektromotor auf den Kopf gedreht. Hier können Polizeischülerinnen und -schüler trainieren, wie sie sich oder andere aus einem Auto retten können, das auf dem Dach liegt. Beim Fahrsimulator laufen verschiedene Situationen des Straßenverkehrs virtuell über Bildschirme ab, die die Schülerinnen und Schüler am Lenkrad meistern müssen.

Ergänzung zum praktischen Fahrtraining

Die für 374.000 Euro angeschafften Simulatoren sollen das praktische Fahrsicherheitstraining auf Verkehrsübungsplätzen ergänzen, sagt Herrmann. Bis jetzt verfügte die bayerische Polizei nur über einen Fahrsimulator in Sulzbach-Rosenberg. Rund 1.600 junge Polizistinnen und Polizisten werden jährlich das Simulatoren-Training an den neuen Geräten in Dachau und Sulzbach-Rosenberg durchlaufen.