Trainer vor Gericht: Wollte Jugendlichen nicht töten

Sein Verteidiger hat dem Gericht eine Erklärung vorgelegt, in der er Schläge und einen Tritt gegen den Kopf des Jugendlichen einräumte und sein Verhalten zutiefst bedauerte, so ein Gerichtssprecher. Dem Trainer des SG Boxdorf/Großgründlach wird vorgeworfen nach einem Jugendfußballspiel einen 16-Jährigen geschlagen und ihn, als als dieser schon am Boden lag, mit den Füßen gegen den Kopf getreten zu haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 49-Jährigen deshalb versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung vor.

Keine Tötungsabsicht

Der angeklagte Trainer legte bei Prozessbeginn größten Wert auf die Feststellung, dass er niemals eine Tötungsabsicht gehabt habe. Zudem habe sich der 49-Jährige bei dem Opfer entschuldigt und Schmerzensgeld bezahlt, so der Sprecher. Der Vorfall hatte sich bei einem Spiel der U19 zwischen Gastgebermannschaft KSD Hajduk Nürnberg und der SG Boxdorf/Großgründlach Ende November vergangenen Jahres ereignet. In dem Spiel hatte der Schiedsrichter zwei Mal die Rote Karte gezückt.

Fußtritte gegen Opfer

Nach dem Abpfiff des Fußballspiels gerieten zunächst die Spieler beider Mannschaften aneinander. Daraufhin stürmte der Trainer des SG Boxdorf/Großgründlach auf einen 16-jährigen Hajduk-Spieler zu. Zunächst habe der Trainer den Jugendlichen an den Haaren gezogen und ihm dann drei Mal mit der Faust ins Gesicht geschlagen, so der Vorwurf der Staatsanwaltschaft.

Als der Spieler am Boden lag, habe der 49-Jährige mindestens zwei Mal mit dem Fuß gegen den Kopf des 16-Jährigen getreten. Das Opfer erlitt unter anderem einen dreifachen Bruch des Unterkiefers sowie eine Gehirnerschütterung. Für den Prozess sind zehn Verhandlungstage vorgesehen. Das Urteil soll am 18. September verkündet werden.