Tragödie in Waldmünchen: Auto rast in junge Familie

Der schreckliche Unfall passierte laut Polizei am frühen Abend, als es schon dunkel war. Ein 48-jähriger Autofahrer übersah die junge Familie, die am Straßenrand im Waldmünchener Ortsteil Ulrichsgrün mit Kinderwagen spazierenging.

Für den Vater kam jede Hilfe zu spät

Der 31 jährige Famillienvater wurde durch den Zusammenprall mit dem Auto so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Bei ihm handelt es sich um den örtlichen Feuerwehrkommandanten. Seine 29 jährige Frau überlebte den Unfall, musste aber schwerstverletzt per Hubschrauber in ein Krankenhaus nach Pilsen geflogen werden. Der zwei Monate alte Säugling war zwar laut Polizei bei dem Unfall aus dem Kinderwagen geschleudert worden, er blieb aber unverletzt.

Örtliche Feuerwehr wird abgelöst - Opfer ist ihr Kommandant

Da die Feuerwehreinsatzkräfte den tödlich verunglückten Mann kannten, wurden sie von Feuerwehrkollegen aus dem Nachbarort unterstützt und von einem Kriseninterventionsteam betreut. Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde von der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger hinzugezogen.