"Tragödie": Aktuelle Lage nach dem Großbrand in Geroda

In Platz, einem Ortsteil von Geroda im Landkreis Bad Kissingen, ist am Mittwochnachmittag ein Großbrand ausgebrochen. "Jetzt am nächsten Tag sieht man das Ausmaß erst recht", meint Bürgermeister Alexander Schneider und bezeichnet die Situation als "Tragödie". Betroffen sind sieben Scheunen und sieben Häuser. Zwei der Häuser sind den ersten Erkenntnissen zufolge komplett abgebrannt und nicht mehr bewohnbar. Sicherheitshalber habe man auch fünf Gebäude in der Nachbarschaft vorläufig evakuiert. Alle Betroffenen seien bei Verwandten untergebracht. Laut Polizei gibt es keine nennenswerten Personenschäden.

Brandursache wohl selbstentzündete Heuballen

Der Bürgermeister berichtet, dass die Menschen in Geroda "tief erschüttert" sind. Er sei heilfroh, dass nicht noch mehr passiert ist. Zur Brandursache teilt die Polizei Unterfranken mit, dass sich wohl Heuballen in einer Scheune durch direkte Sonneneinstrahlung selbst entzündet haben. Der Sachschaden liegt den ersten Erkenntnissen zufolge im oberen sechsstelligen Bereich, so die Polizei.

Feuerwehr hält Brandwache

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr waren auch einen Tag nach dem Brand vor Ort. Sie begutachteten die Schutthaufen mit Wärmebildkameras, um zu ermitteln, ob es weitere Glutneste gibt. Hier und da wurden noch Schuttberge provisorisch gelöscht, damit der vorherrschende Wind potenzielle Glutneste nicht erneut entfachtet. Das teilte die Feuerwehr dem BR vor Ort mit. Laut dem Bürgermeister besteht inzwischen definitiv keine Gefahr mehr.

Bürgermeister: "Das war ein Horrorszenario"

Schneider hatte am Mittwochnachmittag den Brand in Geroda entdeckt. "Das war ein Horrorszenario. Ich bin hier angefahren und habe die Flammen gesehen. Da war der Brand noch etwa einen halben Quadratmeter groß", beschreibt er die Situation. Innerhalb weniger Sekunden habe sich das Feuer ausgebreitet und eine ganze Scheune sei lichterloh in Flammen gestanden. Durch den Wind sei der Brand dann von einem Gebäude auf die andere Straßenseite übergegangen.

Unterstützung aus dem ganzen Landkreis

"Ich habe einen Alarm rausgegeben und alle informiert, damit sie alle Kräfte, die da sind, rausschicken." Das habe tadellos funktioniert. Der komplette Landkreis sei aktiv gewesen und habe sofort eine Einsatzleitung aufgebaut. "Alle haben Hand in Hand gearbeitet", sagt Schneider. Demnach haben sich auch die Landwirte gegenseitig informiert und mit Güllefässern Wasser herangekarrt.

Der Kreisbrandmeister Alexander Marx teilt am Donnerstag der dpa mit, dass das Schadensbild ein "völliger Wahnsinn" ist. Die Nachlöscharbeiten dauerten die ganze Nacht lang, so Marx. In der Nacht zum Donnerstag sei das Feuer dreimal wieder kurz entfacht.