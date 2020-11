Tragischer Unfall Waldmünchen: Baby wie durch Wunder unverletzt

Noch immer unklar ist die genaue Ursache für den tragischen Unfall, bei dem am Sonntagabend in Ulrichsgrün ein 31-jähriger Familienvater ums Leben kam.

Junges Paar vermutlich in Dämmerung übersehen

Ein Autofahrer hatte in dem kleinen Ort bei Waldmünchen im Landkreis Cham in der Dämmerung ein junges Paar mit Kinderwagen übersehen. Der Gutachter muss klären, ob Dämmerung, Regen und schlechte Sicht ausschlaggebend für den Unfall waren oder ob es noch andere Ursachen gibt.

Der Unfall war rund 200 Meter vom Ortsende des Dorfes entfernt passiert, also noch innerhalb des Dorfes, wo 50 Kilometer/Stunde gelten. An der Stelle gibt es aber keinen Bürgersteig. Die junge Familie war am Fahrbahnrand unterwegs.

Örtliche Feuerwehr wird abgelöst - Opfer war ihr Kommandant

Der getötete Familienvater war der Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Ulrichsgrün, also im Ort sehr bekannt. Seine eigenen Feuerwehrkameraden waren als Ersthelfer am Unfallort.

Sie mussten selbst von einem Kriseninterventionsteam betreut werden, sagte heute der Chamer Kreisbrandrat Michael Stahl. "Wir hatten gestern Abend acht Leute von diesem Team im Einsatz."

Frau überlebt Unfall mit schweren Verletzungen

Vergleichsweise gute Nachrichten gibt es von der jungen Frau, die den Unfall schwerverletzt überlebt hatte und ins Krankenhaus Pilsen geflogen wurde, das von dem Grenzort aus am schnellsten erreichbare Klinikum mit entsprechender Ausrüstung.

Sie ist laut Polizei nicht lebensgefährlich verletzt. Zunächst schienen ihre Verletzungen schwerwiegender zu sein. Dass der Rettungshubschrauber am Sonntag bei schlechter Sicht und Regen überhaupt geflogen ist, sei bewundernswert, so die Polizei.

Baby auf wundersamerweise unverletzt

Das zwei Monate alte Baby, das den Unfall wie durch ein Wunder unverletzt überlebt hat, wird momentan von den Großeltern betreut. Es war angeschnallt in seinem Sitz aus dem Kinderwagen ins Gras geschleudert worden. Der Kinderwagen wurde bei dem Unfall völlig demoliert.

Die Menschen in der Region sind "sprach-und fassungslos," sagte der Waldmünchner Bürgermeister Markus Ackermann dem BR. Ein solcher Unfall sei an Tragik kaum zu überbieten. Der 48-jährige am Unfall beteiligte Autofahrer befindet sich laut Polizei ebenfalls in ärztlicher Behandlung. Er blieb zwar unverletzt, leidet aber unter der psychischen Belastung.