Beim traditionellen Kronacher Freischießen ist ein junger Mann direkt neben dem Festgelände von einem Güterzug erfasst und getötet worden. Das hat die Polizei dem BR bestätigt. Das Unglück geschah am späten Samstag Abend gegen 22.45 Uhr.

Unglücksursache noch unklar

Die Bahngleise befinden sich direkt neben dem Festgelände auf der Kronacher Hofwiese. Die Kripo Coburg hat Ermittlungen zum Hergang des Unfalls aufgenommen. Wie es zu diesem kommen konnte, ist noch nicht bekannt. Die Gleise auf der Seite des Festgeländes sind durch Leitplanken abgeschirmt.

Volksfest war in vollem Gange

Das Kronacher Freischießen zählt zu den größten Volksfesten in Oberfranken. Insgesamt strömen jedes Jahr rund 300.000 Gäste auf das Festgelände. Es hat am Donnerstag begonnen und geht zehn Tage. Zu dem tragischen Unfall kam es, während das Volksfest noch in vollem Gange war.