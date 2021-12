Tragischer Unfall in Bamberg: Mann überfährt eigenen Freund

In Burgebrach im Landkreis Bamberg hat ein Autofahrer versehentlich seinen auf der Fahrbahn liegenden Freund überfahren. Polizeiangaben zufolge wurde der 31-jährige Freund dabei schwer verletzt.

Freund lag auf der Fahrbahn

Beide Männer hatten am Donnerstagabend gemeinsam mit anderen Alkohol getrunken. Laut Polizei hatte sich der 31-Jährige von der Gruppe entfernt. Sein ein Jahr älterer Bekannter stieg ins Auto, um nach ihm zu suchen. In der Kapsweyerer Straße in Burgebrach übersah er den auf der Fahrbahn liegenden Freund und überfuhr ihn.

Polizei sucht Zeugen des Unfalls

Die Staatsanwaltschaft ordnete beim 32 Jahre alten Fahrer eine Blutentnahme an. Das Auto wurde abgeschleppt und beschlagnahmt. Ein Gutachter unterstützte die Ermittlungen am Unfallort. Die Polizeiinspektion Bamberg-Land bittet Zeugen des Unfalls, sich unter der Telefonnummer 0951 9129310 zu melden.