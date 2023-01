Tragischer Unfall: 84-Jährige stirbt auf Krankenhaus-Parkplatz

Bei einem Verkehrsunfall in Kitzingen ist am Sonntagnachmittag eine 84-Jährige aus dem Landkreis Würzburg ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wollte die Seniorin gegen 14.30 auf einen beschrankten Parkplatz auf dem Areal des Klinikums Kitzinger Land einfahren. Am Kassenautomat wollte die Dame aussteigen, als sich dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge ihr Fahrzeug in Bewegung setzte. Dadurch fiel die 84-Jährige auf die Fahrbahn und zog sich schwerste Verletzungen zu. Das unbesetzte Fahrzeug prallte nach etwa 50 Metern an einen Baum.

Jede Hilfe kam zu spät

Trotz sofort eingeleiteter Rettungsmaßnahmen durch herbeigeeilte Mitarbeiter des nahen Krankenhauses und den Rettungsdienst starb sie noch an der Unfallstelle. Den genauen Unfallhergang ermittelt nun die Polizeiinspektion Kitzingen. Neben dem Rettungsdienst und den Beamten der Polizeiinspektion Kitzingen war auch die Kitzinger Feuerwehr im Einsatz.