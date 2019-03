Auto in zwei Teile gerissen - 16-jähriger Beifahrer stirbt

Der Unfall geschah gegen 2.00 Uhr. Der 22-jährige Fahrer kam in einer Linkskurve am Ettaler Berg von der Fahrbahn ab. Das Auto durchbrach eine Leitplanke, flog mehrere Meter durch die Luft und zerschellte an den Bäumen. Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug in zwei Teile gerissen.

Für einen 16-Jährigen aus Garmisch-Partenkirchen auf der Rücksitzbank kam jede Hilfe zu spät. Der 22-jährige Fahrer und der 21-jährige Beifahrer, beide aus Oberammergau, wurden schwerst verletzt.

Bergung erst mit 50-Tonnen-Kran möglich

Im steilen Berggelände war die Rettung war für die Einsatzkräfte äußerst schwierig. Erst ein 50 Tonnen Kran der Feuerwehr konnte die Fahrzeugteile bergen.

Zu schnell am Berg unterwegs?

Ob überhöhte Geschwindigkeit Ursache für den Unfall war soll jetzt ein unfallanalytisches Gutachten klären. Der Ettaler Berg war für die Unfallaufnahme und Bergung mehrere Stunden gesperrt.