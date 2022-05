Tragischer Sturz in Kanal bei Erlangen endet tödlich

Bei einem tragischen Unfall am Main-Donau-Kanal in Erlangen ist am Mittwochnachmittag ein 37 Jahre alter Mann ums Leben gekommen. Er war bei der Schleuse Erlangen aus noch ungeklärter Ursache in den Kanal gestürzt, teilte die Polizei mit.

Reanimation nach Sturz in den Kanal bei Erlangen

Ersten Ermittlungen zufolge gehörte der Mann zur Besatzung eines Motorschiffes und war von Bord gegangen, um einzukaufen. Plötzlich stürzte er jedoch und fiel ins Wasser. Passanten konnten ihn bergen und begannen mit Reanimationsmaßnahmen am Ufer. Dabei gingen die beine des Mannes über die Kaimauer.

Beine von Boot eingequetscht

Zwischenzeitlich war der Kapitän des Motorbootes umgedreht und wollte wieder anlegen. Dabei wurden jedoch die Beine des 37-Jährigen zwischen dem Boot und der Kaimauer eingequetscht, so die Polizei. Kurz darauf erlag der Mann im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die Polizei ermittelt nun zum Unfallgeschehen. Eine Obduktion soll die Todesursache klären.