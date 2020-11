Tragischer Fall: 92-Jähriger gesteht Totschlag seiner Frau

Die Anklage legt dem 92-Jährigen zur Last, im November 2019 seine hochgradig demente Frau nach 70 Ehejahren im gemeinsamen Schlafzimmer erstickt zu haben. "Ja, ich habe ihr die Luft zum Leben genommen", las der Verteidiger die schriftliche Einlassung des Angeklagten vor. "Und ich vermisse sie seitdem sehr." Nach der Tat habe er noch eine Stunde neben seiner Frau gelegen und getrauert, bevor er Abschiedsbriefe schrieb und sich selbst umbringen wollte. Das Ehepaar war kinderlos, "wir hatten nur uns".

Wegen Totschlags steht der 92-Jährige jetzt vor dem Würzburger Landgericht.

Überfordert mit der Pflege

Im Oktober 2019 war aufgrund der stärker werdenden Demenz und des höheren Pflegeaufwands ein Heimaufenthalt nicht mehr abzuwenden gewesen. Durch die bevorstehende Trennung von seiner Frau und die Überforderung mit der Pflege, die der 92-Jährige größtenteils allein stemmte – zwei Mal pro Woche kam eine Pflegerin der Sozialstation – litt der Angeklagte unter einer Depression. "Meine Frau war zuletzt nicht mehr auf der Welt", heißt es in seiner Einlassung. "Ich habe aber nicht aus Eigennutz gehandelt, sondern aus Liebe."

Abschiedsbriefe geschrieben

Kurz nach Allerheiligen, am 3. November 2019, soll der 92-jährige Mann aus dem Raum Gemünden im Landkreis Main-Spessart seine Frau im gemeinsamen Schlafzimmer erstickt haben. Dann schrieb er Abschiedsbriefe: Darin führte er aus, dass es der Wille der Eheleute gewesen sei, gemeinsam aus dem Leben zu scheiden.

Nach der Tat rief der Angeklagte den Notarzt an: Er habe seine Frau getötet und wolle nun auch sich selbst umbringen. Er bat darum, die Leichname unauffällig zu bergen und schonend mit den Hinterbliebenen umzugehen. Die Rettungskräfte trafen ein, bevor der Rentner sich das Leben nehmen konnte.

Verminderte Schuldfähigkeit

Der Angeschuldigte fühlte sich offenbar in Anbetracht des eigenen hohen Alters mit der häuslichen Pflege seiner Frau immer mehr überfordert. "Die Tat steht vor dem Hintergrund nicht ausschließbarer Überlastung des Angeklagten mit der Demenz sowie der häuslichen Pflege seiner Frau und einem vom Angeklagten vorgetragenen zurückliegenden Versprechen der Eheleute, einmal gemeinsam aus dem Leben scheiden zu wollen", teilt das Landgericht mit.

Aussage von Polizisten

Vor Gericht sagten auch zwei Polizisten aus, die kurz nach dem Notdienst zum Tatort kamen. Sie hätten den Angeklagten körperlich und seelisch völlig erschöpft und verzweifelt vorgefunden. "Das war für uns alle sehr viel. Nach 30-jähriger Berufslaufbahn war mir diese Situation neu", sagte einer der Polizisten.

Ein vorläufiges Gutachten lässt erwarten, dass der Angeklagte zur Tatzeit an einer schweren depressiven Verstimmung litt und daher vermindert schuldfähig gewesen sein könnte. Der Prozess wird am 12. November fortgesetzt, an diesem Termin wird auch ein Urteil erwartet.