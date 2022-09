> Tragischer Bergunfall: 35-Jähriger stirbt am Hohen Göll

Ein 35 Jahre alter Wanderer ist in den Berchtesgadener Alpen vor den Augen seiner Begleiterin 100 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Er hatte sich an einen Felsen angelehnt, der Fels kippte daraufhin in Richtung Abgrund.